В Женеве поднимут вопрос защиты прав украинских политзаключенных, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко договорился с Принцессой Софией, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав украинских заключенных в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях.
Как написал в понедельник, 11 июня, на своей страничке в Facebook глава украинского государства, представители Международного комитета Красного Креста должны получить возможность посещать наших заложников и обеспечивать гуманитарную помощь.
При этом, по словам Порошенко, он уже поручил уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой активизировать сотрудничество с Красным Крестом. Он также призвал ее лично посетить украинских заключенных в тюрьмах России и на оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, семья Олега Сенцова призвала президента России Владимира Путина освободить украинского режиссера из тюрьмы перед Чемпионатом мира по футболу, который стартует в четверг. Об этом сестра Сенцова Наталья Каплан. По ее словам, Олег намерен голодать до последнего, а он такой человек, который не отступает от своего слова.