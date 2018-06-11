В Женеве поднимут вопрос защиты прав украинских политзаключенных, - Порошенко

Как написал в понедельник, 11 июня, на своей страничке в Facebook глава украинского государства, представители Международного комитета Красного Креста должны получить возможность посещать наших заложников и обеспечивать гуманитарную помощь.

При этом, по словам Порошенко, он уже поручил уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой активизировать сотрудничество с Красным Крестом. Он также призвал ее лично посетить украинских заключенных в тюрьмах России и на оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, семья Олега Сенцова призвала президента России Владимира Путина освободить украинского режиссера из тюрьмы перед Чемпионатом мира по футболу, который стартует в четверг. Об этом сестра Сенцова Наталья Каплан. По ее словам, Олег намерен голодать до последнего, а он такой человек, который не отступает от своего слова.