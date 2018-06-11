14:50 11.06.2018 | Политика | Новости
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В РФ дали добро на первое строительство Северный поток-2

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России утвердило первое разрешение компании Nord Stream-2 AG, которое необходимо для строительства участка газопровода Северный поток-2 на территории РФ.

В РФ дали добро на первое строительство Северный поток-2

Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора проекта газопровода Nord Stream-2 AG.

Известно, что работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время. Кроме того, будет выдан указ с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы.

Второе необходимое разрешение для данного проекта компании предстоит получить от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на строительство подводных трубопроводов в территориальном море России.

В сообщении указано, что компания ожидает получить второе разрешение к концу месяца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины намерена отправить Еврокомиссии обращение, в котором призывает не допустить строительства Российской Федерацией газопровода "Северный поток-2"в обход Украины.


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