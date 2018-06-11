08:15 11.06.2018 | Политика | Новости
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Премьер-министр Ирака считает пожар на складе с бюллетенями в Багдаде заговором

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что пожар, который произошел в воскресенье, 10 июня, на складе в Багдаде, где хранились бюллетени с парламентских выборов, произошел в результате заговора.

Премьер-министр Ирака считает пожар на складе с бюллетенями в Багдаде заговором

Он направлен ​​на подрыв демократических процессов в стране. Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра, правительство намерено предпринять все необходимые меры, чтобы нанести решительный удар по всем, кто подрывает безопасность нации и ее граждан.

Вместе с тем он заверил, что помещение, где хранились бюллетени с прошедших в мае парламентских выборов, не пострадало, урны были эвакуированы.

Напомним, в воскресенье, 10 июня, в Багдаде на одном из складов, где хранится большинство бюллетеней, оставшихся после выборов в парламент, состоявшихся 12 мая, возник крупный пожар.

Возгорание произошло в складском помещении, принадлежащем министерству торговли и переданном в аренду Высшей независимой избирательной комиссии Ирака для хранения протоколов.

Как сообщал УРА-Информ, спикер парламента Ирака призвал к перевыборам после пожара на складе в Багдаде.


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