Премьер-министр Ирака считает пожар на складе с бюллетенями в Багдаде заговором

Он направлен ​​на подрыв демократических процессов в стране. Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра, правительство намерено предпринять все необходимые меры, чтобы нанести решительный удар по всем, кто подрывает безопасность нации и ее граждан.

Вместе с тем он заверил, что помещение, где хранились бюллетени с прошедших в мае парламентских выборов, не пострадало, урны были эвакуированы.

Напомним, в воскресенье, 10 июня, в Багдаде на одном из складов, где хранится большинство бюллетеней, оставшихся после выборов в парламент, состоявшихся 12 мая, возник крупный пожар.

Возгорание произошло в складском помещении, принадлежащем министерству торговли и переданном в аренду Высшей независимой избирательной комиссии Ирака для хранения протоколов.

Как сообщал УРА-Информ, спикер парламента Ирака призвал к перевыборам после пожара на складе в Багдаде.