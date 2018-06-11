Дисциплинарная комиссия в высказываниях Линчевского нарушение не увидела - ФОТО

Комиссия не нашла в его высказываниях нарушений. Об этом сообщил председатель дисциплинарной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

По его словам, комиссия учла выводы экспертов и по результатам правового анализа, решила, что в действиях Линчевского проступка нет. В связи с чем комиссия предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство, - сообщил Ващенко, добавив, что Кабинету министров предлагается также рассмотреть вопрос нарушения этических норм заместителем министра здравоохранения Александра Линчевского на заседании правительства.

Высказывания содержат признаки нарушения в-признанных норм поведения. Они несут репутационные резинки для правительства и государства в целом. Комиссия отмечает, что вопросы ответственности за нарушение именно этических норм не урегулирован в законодательстве. Поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть вопрос на заседании правительства и принять решение , - заявил Ващенко.

Напомним, как сообща УРА-Информ, специальная дисциплинарная комиссия 7 июня 2018 начала рассматривать заявления заместителя главы Минздрава Линчевского о лечении онкобольных украинский за рубежом.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман распорядился начать производство. Поводом для этого стало высказывание заместителя руководителя Минздрава о нецелесообразности выделения средств на лечение онкологических больных за рубежом, поскольку "они все умрут". Исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что заявление ее заместителя вырваны из контекста.