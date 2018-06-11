Берлин одобряет введение миротворцев на Донбасс, - Маас

Этот вопрос в понедельник, 11 июня, будет обсуждаться на переговорах в формате "нормандской четверки". Об этом накануне заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

При этом он уверен, что необходимо стремиться к отводу тяжелых вооружений и улучшению гуманитарных условий в регионе.

Я себя не обманываю, возобновление переговоров в формате нормандской четверки будет тяжелым. Интересы и мнения Украины и России во многих сферах далеки друг от друга, - подчеркнул немецкий министр, добавив, что сам факт возобновления этих переговоров является успехом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Маас вчера отметил, что на встрече министров иностранных дел стран " нормандской четверки", которая состоится 11 июня в Германии, будут обсуждать так называемую формулу Штайнмайера по статусу Донбасса.