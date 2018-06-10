Конте готовится провести беседу с Трампом с "глазу на глаз"

Трамп в своей традиционной манере поделился анонсов встречи с мировым сообществом через Twitter. Он не поскупился и на лестные высказывания в отношении Конте, с которым ранее он уже проводил встречу, назвав его "отличным и славным парнем".

"Вскоре он будет удостоен чести посетить Белый дом в Вашингтоне. Он проделает отличную работу - итальянский народ все сделал правильно", - пишет хозяин Белого Дома.

Напомним, что Конте удалость в кротчайшие сроки сформировать правительство и подать список на аккредитацию итальянскому президенту Матарелле.

По итогам чиновничьих ротаций, глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини станет министром внутренних дел, а лидер антисистемной партии Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо займет пост главы Министерства экономического развития. Кроме того 81-летний экономист и профессор Паоло Савона будет министром по европейским делам, а профессор экономики Джованни Триа возглавит Министерство экономики и финансов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.