14:56 10.06.2018 | Политика | Новости
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Конте готовится провести беседу с Трампом с "глазу на глаз"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте анонсировал проведения будущей встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Конте готовится провести беседу с Трампом с

Трамп в своей традиционной манере поделился анонсов встречи с мировым сообществом через Twitter. Он не поскупился и на лестные высказывания в отношении Конте, с которым ранее он уже проводил встречу, назвав его "отличным и славным парнем". 

"Вскоре он будет удостоен чести посетить Белый дом в Вашингтоне. Он проделает отличную работу - итальянский народ все сделал правильно", - пишет хозяин Белого Дома.

Напомним, что Конте удалость в кротчайшие сроки сформировать правительство и подать список на аккредитацию итальянскому президенту Матарелле. 

По итогам чиновничьих ротаций, глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини станет министром внутренних дел, а лидер антисистемной партии Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо займет пост главы Министерства экономического развития. Кроме того 81-летний экономист и профессор Паоло Савона будет министром по европейским делам, а профессор экономики Джованни Триа возглавит Министерство экономики и финансов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.


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