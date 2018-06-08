Порошенко будет приглашен на саммит НАТО, - Столтенберг

Вместе с тем для участия в каких именно форматах, кроме совещания по афганской миссии "Решительная поддержка"пока не известно. Об этом в четверг, 7 июня, на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит встреча министров обороны Альянса, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, решение уже решили. Будет проведена встреча партнеров по операции "Решительная поддержка". Нужно будет посмотреть, в каком формате мы проведем встречу на этом саммите. Но, в любом случае, Порошенко будет приглашен, - повторил генсек организации, отвечая на вопрос, состоится ли "на полях" саммита заседание комиссии НАТО-Украина на высшем уровне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, более 43 процента украинцев выступили за принятие референдума о вступлении Украины в НАТО. Такие данные опроса обнародовала социологическая группа Рейтинг.

Таким образом, согласно результатам опроса, по состоянию на март 2018 года, 33% украинцев - против вступления, 7% - не намерены голосовать, 18% не определились с ответом.