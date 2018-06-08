Пашинский требует открыть уголовное дело против Мураева - ВИДЕО

Глава комитета официально с трибуны парламента своего коллегу в государственной измене. Как заявил Пашинский в пятницу, 8 июня, он обращается к спецслужба открыть против Мураева уголовного дела по статье Уголовного Кодекса Украины "Государственная измена"

за его высказывания в эфире принадлежащего ему канала относительно украинского политзаключенного Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме.

Депутат также обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 Уголовного кодекса Украины за заведомо неправдивые сообщение о совершенном преступлении

Сегодня же на заседании парламента народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук также высказал возмущение заявлением Мураева в эфире одного из телеканалов об Сенцове и призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана дать распоряжения соответствующим ведомствам относительно усовершенствования защиты информационного пространства Украины от внешнего влияния.

В то же время, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что отказывается участвовать в эфирах телеканала "NewsOne", который принадлежит Мураеву, в знак протеста против данной ситуации до тех пор, пока собственник телеканала не извинится.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, внефракционный народный депутат Мураев, который был избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 (Харьковская обл.) и некоторое время входил в состав фракции "Оппозиционный блок", на днях в эфире одного из телеканалов тиражировал российскую пропаганду о незаконно осужденном в РФ украинском режиссере Сенцове как о преступнике. В частности он назвал украинского кинорежиссера террористом.