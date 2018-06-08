Народным депутатам не хватило голосов запретить трансляцию ЧМ-2018

Народным депутатам даже не хватило голосов включить вопрос в повестку дня. Вместе с тем народный депутат Ольга Червакова на своей страничке своем Facebook отметила, что за включение проекта в повестку дня проголосовало недостаточное количество депутатов, а следующая пленарная неделя - уже футбол, - отметила политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной рады рекомендовал запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018. В свою очередь правительство Великобритании, Дании и Австралии объявили о дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.