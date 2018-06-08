10:41 08.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100196257:nastya

Канада намерена увеличить размер помощи Украине

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что его страна увеличит размер помощи Украине.

Канада намерена увеличить размер помощи Украине

Как сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства, соответствующее заявление он сделал во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

По словам Сейджжана, процесс в реформировании оборонного ведомства Украины идет на высшем уровне. По мнению канадского министра, Украине и Канаде необходимо продолжать расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности ВСУ.

В свою очередь Полторак выразил благодарность и дал положительную оценку всем совместным проектам с участием двух сторон.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли высказался по поводу реформы децентрализации в Украине. По его мнению, именно она является одной из наиболее успешных.


Поделиться
Читайте также:
 
Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии - ВИДЕО В Гватемале растет число жертв извержения вулкана Из-за голодовки жизнь Балуха находится под угрозой - СМИ В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай – ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив