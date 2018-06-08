Канада намерена увеличить размер помощи Украине

Как сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства, соответствующее заявление он сделал во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

По словам Сейджжана, процесс в реформировании оборонного ведомства Украины идет на высшем уровне. По мнению канадского министра, Украине и Канаде необходимо продолжать расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности ВСУ.

В свою очередь Полторак выразил благодарность и дал положительную оценку всем совместным проектам с участием двух сторон.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли высказался по поводу реформы децентрализации в Украине. По его мнению, именно она является одной из наиболее успешных.