Верховная Рада поддержала обращение к иностранным парламентам по поводу приговора Сущенко

За документ проголосовали 238 народных депутатов. Согласно принятому документу, Верховная рада Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Московского городского суда от 4 июня 2018 об осуждении гражданина Украины, журналиста Романа Сущенко к 12 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже". Парламент заявляет, что приговор Московского городского суда в этом деле базируется на откровенно сфабрикованных обвинениях, фальсификации доказательств и является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации и продолжением политически мотивированных преследований граждан Украины, - подчеркивается в обращении.

При этом народные депутаты требует от России немедленно прекратить целенаправленное нарушение прав и свобод человека, отменить незаконное решение по делу Сущенко, освободить его и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.

Парламент также призывает международное сообщество осудить агрессивную политику РФ и усилить давление на Россию с целью прекращения политически мотивированных притеснений и преследований против граждан Украины, а также для освобождения и возвращения в Украину Сущенко и других политических заключенных-граждан Украины, которые незаконно удерживаются Россией по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям.

Рада обращается ко всем государствам мира, международным организациям и институтам с призывом ввести новые санкции против Российской Федерации в связи с продолжением ней нарушений прав человека и политических преследований, в частности противоправным приговором Московского городского суда по делу незаконно удерживаемого в Российской Федерации Романа Сущенко, - отмечается в обращении.

Кроме того, ВР призвала международное сообщество способствовать привлечению к ответственности всех лиц, причастных к системным нарушениям прав человека Россией и политически мотивированным преследованиям граждан Украины, в частности к вынесению противоправного приговора Сущенко. Проектом поручается главе парламента Андрею Парубию обеспечить безотлагательное направление текста обращения к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций и мировым лидерам. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава паралмента Андрей Парубий заявил, что Украина никогда не признает приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России.