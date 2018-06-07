В США будут блокировать разработку ядерного оружия Ираном

Отмечается, что соответствующее заявление он опубликовал после озвученных Тегераном планов обогащать уран.

По словам государственного секретаря, Иран планирует увеличить обогатительные возможности. Американские власти не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие.

"Ирану известна наша решимость. Это другой пример, как Иран глупо разбазаривает свои ресурсы. Никого не должно удивлять, если в Иране продолжатся протесты", - заявил Помпео.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана. В список попали шесть физических лиц и три компании. На сайте Министерства финансов США, в список санкций внесены шесть представителей Корпуса стражей Исламской революции 1961-1986 годов рождения, а также три компании, имеющих отношение к этой военной организации.