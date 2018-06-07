Россия еще не готова к обмену Сенцова, - Путин

Об этом он заявил в ходе прямой линии, как передают местные СМИ.

По мнению президента, российского журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского арестовали за его прямую профессиональную работа, что совершенно беспрецедентно и недопустимо.

Путин заявил, что Сенцов задержан за планирование террористического акта, в итоге которого могли пострадать люди, а это несравнимые вещи. Он добавил, что здравый смысл должен преобладать в Украине, в том числе под влиянием международных организаций.

Шестого июня 2018 года, президент Украины Петр Порошенко, в ходе встречи с журналистами подчеркнул, что Россия абсолютно не идет на контакт по делу об освобождении Сенцова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в открытом письме министру культуры Франции коллектив деятелей, в числе которых Тимоти Снайдер, Анни Эрно, Тьерри Вольтон и Славой Жижек, призывает Франсуаз Ниссен вмешаться с целью освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова.