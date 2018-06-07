Порошенко поручил Минфину открыть финансирование антикоррупционного суда

Об этом лидер страны заявил после голосования парламента за закон "О Высшем антикоррупционном суде Украины".

Сообщается, что глава государства также обратиться к международным организациям, которые уже в данное время должны предложить Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ - ред.) соответствующих кандидатов в международный совет экспертов. В частности, который будет играть решающую роль в формировании суда вместе с ВККСУ.

Также Петр Порошенко призвал кандидатов на должности судей в ВАСУ, чтобы они не боялись участвовать в конкурсе. Кроме того, служить Украине и обеспечивать функционирование независимого антикоррупционного суда.

Вместе с тем президент назвал создание антикоррупционного суда победой и историческим моментом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины сегодня, седьмого июня, рассмотрела все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Отмечается, что всего в законопроекте 1927 поправок.