15:19 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поручил Минфину открыть финансирование антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение Министерству финансов обеспечить финансирование создания и деятельности антикоррупционного суда.

Порошенко поручил Минфину открыть финансирование антикоррупционного суда

Об этом лидер страны заявил после голосования парламента за закон "О Высшем антикоррупционном суде Украины".

Сообщается, что глава государства также обратиться к международным организациям, которые уже в данное время должны предложить Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ - ред.) соответствующих кандидатов в международный совет экспертов. В частности, который будет играть решающую роль в формировании суда вместе с ВККСУ.

Также Петр Порошенко призвал кандидатов на должности судей в ВАСУ, чтобы они не боялись участвовать в конкурсе. Кроме того, служить Украине и обеспечивать функционирование независимого антикоррупционного суда.

Вместе с тем президент назвал создание антикоррупционного суда победой и историческим моментом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины сегодня, седьмого июня, рассмотрела все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Отмечается, что всего в законопроекте 1927 поправок.


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