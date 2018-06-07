НАБУ утвердил состав общественного контроля

Отмечается, что от общественных объединений в состав вошли кандидаты: Transparency international Украина, Общественный люстраційний комитет, Ассоциация юристов Украины, Сич-С14, Автомайдан, Платформа Громадський контроль, Антикоррупционный штаб.

Четверо из 15 избранных кандидатов были членами предыдущего созыва совета: Виталий Устименко, Галина Янченко, Екатерина Рыженко, Артем Романюков.

Известно, что за процессом голосования следил независимый наблюдатель. Согласно протоколам голосования, в период с 09:00 до 21:00 были зарегистрированы голоса 19 298 человек.

Стоит добавить, в Украине уже второй год не могут назначить аудитора для НАБУ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в прошлом месяце 2018 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд приехала с рабочей поездкой в украинское государство, где посетила там Национальное антикоррупционное бюро. По ее словам, они прибыла в НАБУ утром. В частности, во время дискуссий с руководством вкедомства, они обсудили, как в первую очередь обучить население распознавать коррупцию.