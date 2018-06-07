На должность министра финансов определили Маркарову

Кабинет министров Украины принял решение о возложении ответственности за исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову.
Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
Данное решение было единогласно утверждено на внеочередном заседании правительства страны.
К исполнению непосредственных новых обязанностей министра Оксана Маркарова должна приступить завтра, восьмого июня текущего 2018 года.
Сегодня, седьмого июня 2018 года, Верховная Рада проголосовала за освобождение Александра Данилюка с должности министра финансов. Парламентарии 254 голосами одобрили соответствующее представление премьер-министра Владимира Гройсмана.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ради голосования за увольнение министра Данилюка нардепы продлили утреннее заседание Верховной рады.