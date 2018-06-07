На должность министра финансов определили Маркарову

В Дании ушли в отставку два министра В Дании Министр образования и науки Сорен Пинд и министр по вопросам продовольствия и окружающей среды Есбен Ланде Ларсен приняли решение отказаться от своих постов и оставить политику страны.

Евросоюз выделит Украине 1 миллиард евро до конца лета, – Мингарелли Европейский Союз завершит процедуры по согласованию макрофинансовой помощи для Украины в течение лета 2018 года. Об этом рассказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией.

Предпосылок для повышения "минималки" в Украине нет, - Данилюк На данный момент повышение минимальной заработной платы, это дополнительные расходы.

Суд отказался отстранять Труханова от должности Соломенский районный суд города Киева во вторник, 27 февраля, отказался отстранять Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы.