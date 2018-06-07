19:31 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На должность министра финансов определили Маркарову

Кабинет министров Украины принял решение о возложении ответственности за исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову.

На должность министра финансов определили Маркарову

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Данное решение было единогласно утверждено на внеочередном заседании правительства страны.

К исполнению непосредственных новых обязанностей министра Оксана Маркарова должна приступить завтра, восьмого июня текущего 2018 года.

Сегодня, седьмого июня 2018 года, Верховная Рада проголосовала за освобождение Александра Данилюка с должности министра финансов. Парламентарии 254 голосами одобрили соответствующее представление премьер-министра Владимира Гройсмана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ради голосования за увольнение министра Данилюка нардепы продлили утреннее заседание Верховной рады.


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