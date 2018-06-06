14:55 06.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс

Глава украинского государства Петр Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обговорили агрессию Российской Федерации и введение миротворцев ООН на Донбасс.

Президент Украины и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили введение миротворцев ООН на Донбасс

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украине.

Как заявил Порошенко, он подробно проинформировал его светлость о важности введения миротворческой миссии ООН в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН. В частности, президент обыяснил таким образом, что это позволит создать компонент безопасности, имплементировать Минские соглашения, который позволит выдавить российские оккупационные войска с территории Украины.

Вместе с тем самое главное чего стоит ожидать от миротворческой миссии ООН - это то, что она поспособствует прекратить убийства, которые на сегодняшний день продолжаются.

В ходе переговоров также обсуждалась поддержка Лихтенштейном инициатив Украины в Организации Объединенных Наций в голосовании по резолюциям Генассамблеи относительно Крыма и агрессии на Донбассе.

"У нас горячая фаза войны, в которой Украина платит очень высокую цену, защищая не только наш суверенитет, нашу территориальную целостность, нашу независимость, а защищая свободу и демократию в мире", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", принц Лихтенштейн намерен посетить Львов. Его визит станет первым визитом высокого представителя Лихтенштейна со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами.


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