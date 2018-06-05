В среду профильный комитет готов рассмотреть представление только на одного депутата - источник

Скорее всего это будет Александр Пономарев. Об этом журналистам сообщил информированный источник в Верховной Раде.

По его данным такая ситуация, что, скорее всего, в эту среду комитет рассмотрит только одно представление. Но этот вопрос еще не решен окончательно. Относительно Вилкула и Колесникова - тоже нет. При этом депутат Дунаев все еще не ознакомился с представлением, - пояснил источник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 мая арсенальный прокурор внес в Раду представление о снятии неприкосновенности с народных депотатов Колесникова и Вилкула.

Ранее Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепов Дунаева и Пономарева.