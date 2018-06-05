Украина и Испания одобрила отмену двойного налогообложения

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам главы Украины, в ходе переговоров стороны договорились и согласовали все необходимые документы. Известно, что все документы подпишут сразу же после назначения правительства.

Кроме того, помимо ускорения отмены двойного обложения, стороны договорились подписать Соглашение о социальной защите украинских граждан, а также Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, в области таможенного дела, юстиции и сотрудничества правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко провел встречу с королем Испании Фелипе VI. Во время встречи глава государства ознакомил короля Испании с развитием ситуации в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.