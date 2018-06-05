Стало известно, когда пройдет вторая межпарламентская конференция на тему: "Украина, Грузия и Молдова"

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной рады Украины.

Отмечается, что участие в конференции примут парламентарии Украины, Грузии, Молдовы и Европейского парламента, представители дипломатических учреждений иностранных стран в Украине, общественные организации, пресса.

Кроме того, по результатам конференции пройдет совместный брифинг глав парламентов Грузии, Молдовы и Украины. Также предусмотрено интервью с участниками конференции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в конце текущей недели будет создана Межпарламентская ассамблея Украина-Грузия-Молдова. В пятницу и субботу, в Киеве состоится международная конференция на эту тему.

По его словам, создание Межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова является важным шагом для Украины, поскольку межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва продемонстрировала свою эффективность.