13:33 05.06.2018 | Политика | Новости
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Дания построит забор вдоль границы с Германией

Власти Дании единогласно проголосовали за строительство стены на границе с Германией. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Дания построит забор вдоль границы с Германией

Отмечается, что забор длиной 70 километров и высотой 1,5 метра хотят построить для препятствования передвижению через границу диких кабанов, которые, по словам местных фермеров, приносят африканскую чуму свиней.

К слову, в Дании потенциальные потери от АЧС оценивают в миллиард долларов.

Так, парламент предполагает, что строительство забора начнется осенью. Критики проекта выражают сомнения в том, что данное сооружение сможет удержать кабанов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны страны Авигдор Либерман заявил, что вдоль границы с сектором Газа Израиль началось строительство морского заграждения. Завершить строительство препятствия планируют до конца года.


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