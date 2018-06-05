Дания построит забор вдоль границы с Германией

Отмечается, что забор длиной 70 километров и высотой 1,5 метра хотят построить для препятствования передвижению через границу диких кабанов, которые, по словам местных фермеров, приносят африканскую чуму свиней.

К слову, в Дании потенциальные потери от АЧС оценивают в миллиард долларов.

Так, парламент предполагает, что строительство забора начнется осенью. Критики проекта выражают сомнения в том, что данное сооружение сможет удержать кабанов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны страны Авигдор Либерман заявил, что вдоль границы с сектором Газа Израиль началось строительство морского заграждения. Завершить строительство препятствия планируют до конца года.