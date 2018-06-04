В МИУ отреагировали на последнее место Украины в мировом рейтинге качества дорог

Об этом сообщили в пресс-службы ведомства.

Отмечается, что рейтинг The World Economic Forum по качеству инфраструктуры в Украине и дорог, в частности, базируется на основных ключевых данных 2016 года, о чем четко указано в анализируемом материале.

Так, в данные исследования не внесли сведения прошлогоднего ремонта дорог в 2017 - начале 2018 года.

Стоит добавить, что в ведомстве утверждают о ремонте более четырех тыс. км вместе с дорогами местного значения. При этом в ведомстве признают, что большая часть сети украинских дорог до сих пор находятся в неудовлетворительном и приближенном к неудовлетворительному состоянии.

"Действительно, согласно рейтингу Global Competitiveness Index Украина проседает 130 место. И это плохой результат. Однако это результат на конец 2016 года", - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирной экономический форум оставил составил список стран с наихудшими и наилучшими дорогами в мире. По версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018 Украина оказалась на 130-м месте.