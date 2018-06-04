Сущенко в России приговорили к 12 годам заключения

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Жалобу намерены подать завтра. Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

По его словам, защита не верит в вероятность его помилования, в то время, когда допускает обмен. При этом сам Сущенко не согласен с приговором и будет обжаловать его в Верховном суде, - пояснил адвокат, добавив, что его подзащитный уже подал жалобу лично, а его защита подаст ходатайство завтра. Защита планирует доказать, что он стал жертвой провокации, по итогам которой его и обвинили.

В месте с тем в Министерстве иностранных дел Украину уже выразили протест против незаконного приговора. Как заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, это политически мотивированное дело, поэтому МИД требует его освобождения.

Президент Украины Петр Порошенко также отреагировал на инцидент в Facebook, заявив, что Россия по надуманным обвинениям осудила украинского журналиста и этим вынесла приговор самой себе. Он назвал циничным кремлевский режим, который не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев. Лидер страны выразил уверенность, что РФ понесет наказание за свои поступки, поскольку уже демонстрирует панический страх и подписывается в собственной агрессии против Украины.

Напомним, Фейгин анонсировал, что Сущенко, которого удерживают в Российской Федерации, вынесут приговор 4 июня 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, Сущенко был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В России заявили, что он кадровый сотрудник украинской разведки.