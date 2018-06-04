Сегодня в Брюсселе Луценко отчитается о проделанных реформах Украины

Генеральный прокурор Юрий Луценко в понедельник четвертого июня, в Брюсселе примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформы и дальнейшие шаги".
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Отмечается, что в ходе заседания планируют обсудить проделанную работу Украины в сфере реформирования и рассмотреть все возможные дальнейшие шаги.
Известно, что среди участников от Украины также поприсутствует первый вице-премьер-министр Степан Кубив и заместитель министра экономики Максим Нефедов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина может претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не раньше 2020 года. Это связано с предстоящими в 2019 году президентскими и парламентским выборами.