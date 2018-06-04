Сегодня в Брюсселе Луценко отчитается о проделанных реформах Украины

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Отмечается, что в ходе заседания планируют обсудить проделанную работу Украины в сфере реформирования и рассмотреть все возможные дальнейшие шаги.

Известно, что среди участников от Украины также поприсутствует первый вице-премьер-министр Степан Кубив и заместитель министра экономики Максим Нефедов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина может претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не раньше 2020 года. Это связано с предстоящими в 2019 году президентскими и парламентским выборами.