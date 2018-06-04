13:15 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман созвал срочное совещание в Кабмине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в настоящее время проводит срочное совещание в Кабинете министров.

Гройсман созвал срочное совещание в Кабмине

Об этом в понедельник, 4 июня, во время согласительного совета в парламенте сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко. При этом он попросил позволения отбыть на срочное совещание в Кабинет министров.

Напомним, глава правительства планирует в понедельник провести встречи с представителями фракций Верховной рады для обсуждения принятия законопроекта "Об Антикоррупционном суде".

Как сообщал УРА-Информ, премьер заявил о готовности уйти в отставку в случае, если законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" не будет принят.


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