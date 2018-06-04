Гройсман созвал срочное совещание в Кабмине

Об этом в понедельник, 4 июня, во время согласительного совета в парламенте сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко. При этом он попросил позволения отбыть на срочное совещание в Кабинет министров.

Напомним, глава правительства планирует в понедельник провести встречи с представителями фракций Верховной рады для обсуждения принятия законопроекта "Об Антикоррупционном суде".

Как сообщал УРА-Информ, премьер заявил о готовности уйти в отставку в случае, если законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" не будет принят.