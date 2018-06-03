Выборы в Одесской области прошли с серьезными противостоянием и правонарушениями - полиция

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области. По данным ведомства еще утром в полицию поступила информация о заминировании всех избирательных участков. В результате участки были оцеплены полицией и проверены. Возобновить работу всех участков удалось только к 13:30.

Кроме того, в селе Цебриково возле избирательного участка произошла стрельба. По данным полиции, один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета.

Сам мужчина заявил, что выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие. В результате происшествия никто не пострадал. В отношении мужчины составлен протокол и сейчас проводится проверка.

Тут также сконцентрированы значительные силы полиции и Нацгвардии. Также там присутствуют народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко и его однопартийцы – депутаты Одесского облсовета, включая заместителя председателя областного собрания Олега Радковского, их коллеги из других партий.

Накануне в результате столкновений и применения неизвестного газа возле избирательного участка пострадали по меньшей мере 13 сотрудников полиции. Четверо граждан были задержаны.

Наепомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК. В частности, были предложены: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.