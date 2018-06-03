В Лондоне готовят новые предложения по Brexit

Предложения готовятся ко встрече с представителями Евросоюза, которая должна состоятся в июне. Как сообщил в воскресенье, 3 июня, министр внутренних дел страны Саджид Джавид саммит запланирован на 28-29 июня.

При этом министр абсолютно уверен, что к его началу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинет ряд "отличных предложений", которые "найдут позитивные отзывы" в Евросоюзе.

По слова министра, предложения будут соответствовать предыдущим заявлениям Мэй, и Лондон опубликует соответствующий документ до начала саммита.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ближайшее время начнется новая кампания в пользу второго референдума о выходе Великобритании из Европейского союза. Сам Brexit является примером территориальной дезинтеграции, "чрезвычайно разрушительным процессом, вредным для обеих сторон". Такое мнение во вторник, 29 мая, на саммите, организованном в Париже аналитическим центром Европейского Совета по внешним отношениям, высказал миллиардер Джордж Сорос.