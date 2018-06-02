Лукашенко готов ввести визовый режим с Россией

По его словам, на совместной границе со стороны Беларуси отсутствует какой-либо пограничный контроль, одновременно с российской стороны его охраняют штатные подразделения ФСБ. Зачастую это становится поводом для спекуляций и контрабанды, которая в массовом порядке попадает на отечественные рынки. Белорусский президент сильно обеспокоен постоянными передвижениями российских войск вдоль границы, которые не являются учениями.

"Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе", - подытожил Лукашенко.

Стоит отметить, что между двумя государствами с 1990-х годов в рамках соглашения СНГ действует безвизовый режим. Теперь этот вопрос будет заденет процесс ревизии на Высшем Госсовете Союзного государства в июне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно помощник президента Беларуси Александра Лукашенко, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, задержан во время получении неправомерной выгоды в размере 200 тыс. долларов. В сторону помощника Лукашенко возбуждено уголовное производство по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Подозреваемый помещен в следственный изолятор КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания.