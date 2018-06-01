В Греции главу МИД обвинили в госизмене

На главы ведомства подали иск в суд за переговорами с Республикой Македония относительно изменения ее названия. Как сообщает в пятницу, 1 июня, Еkathimerini, иск подала греческая Федерация македонских культурных ассоциаций.

В заявлении, в частности, сказано о "гневе" в сторону Никоса Коциаса из-за его "предательства" по случаю того, что "господин Коциас отдал наше имя". Это действие сделан в ответ на информацию о том, что наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией и разблокировать вступление страны в НАТО, является "Республика Северная Македония".

Греческая Федерация македонских культурных ассоциаций выступает против любого упоминания названия "Македония" после переименования государства. Мы, коренные, настоящие македонцы, вынуждены прибегать к правосудию для защиты от исторически невежественной и потенциально опасной сдачи нашего имени соседнему государству славянских албанцев, - говорится в жалобе.

Напомним, премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о достижении администрацией согласия с греческими лидерами о новом названии страны, которое может положить конец многолетнему спору между балканскими соседями. Сообщалось, что название "Республика Илинденская Македония" было согласовано как компромиссное обеими сторонами и будет вынесено на референдум для одобрения гражданами Македонии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, МИД Македонии Никола Димитров после переговоров в Брюсселе заявил, что переговоры с Грецией о названии бывшей югославской республики на "завершающей стадии".