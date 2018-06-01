Украина намерена отозвать двоих дипломатов из состава уставных органов СНГ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что не подписаны никакие Уставы СНГ с Украиной, представители государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе трех уставных органов Содружества - Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел.

После 2014 года Украина прекратила свое участие в деятельности этих органов.

Также Украина имела квотные должности в координационном органе СНГ - Исполнительном комитете, но в 2014 году отозвала своих представителей и с тех пор не заполняет данные квоты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после президентских выборов в Венесуэле по меньшей мере 14 стран анонсировали отзыв своих послов из страны. Как известно, более 14 стран "лимской группы" намерены отозвать своих послов из Венесуэлы, где в воскресенье Николас Мадуро был переизбран президентом на выборах, легитимность которых они не признают.