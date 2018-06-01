09:58 01.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина намерена отозвать двоих дипломатов из состава уставных органов СНГ

Президент Украины Петро Порошенко дал поручение отозвать двух дипломатов из состава уставных органов Содружества Независимых Государств.

Украина намерена отозвать двоих дипломатов из состава уставных органов СНГ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что не подписаны никакие Уставы СНГ с Украиной, представители государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе трех уставных органов Содружества - Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел.

После 2014 года Украина прекратила свое участие в деятельности этих органов.

Также Украина имела квотные должности в координационном органе СНГ - Исполнительном комитете, но в 2014 году отозвала своих представителей и с тех пор не заполняет данные квоты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после президентских выборов в Венесуэле по меньшей мере 14 стран анонсировали отзыв своих послов из страны. Как известно, более 14 стран "лимской группы" намерены отозвать своих послов из Венесуэлы, где в воскресенье Николас Мадуро был переизбран президентом на выборах, легитимность которых они не признают.


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