Луценко и Грицак в пятницу пояснят послам G7 детали спецоперации с Бабченко

Они пояснят необходимость проведения спецоперации с "убийством" журналиста Аркадия Бабченко. Как рассказал накануне вечером генпрокурор в эфире одного из украинских телеканалов, он уверен дипломатия займет позицию, которую озвучивает, например, руководитель дипломатической службы Великобритании, который четко говорит "страна должна защищаться, а Россия должна быть наказана".

Луценко также подчеркнул, что встреча была инициирована "практически обеими сторонами" и он надеется, что сможет пояснить международным партнерам особую ситуацию, в которой находится страна.

Также он добавил, что о спецоперации знали около десяти человек, включая главу государства, и признал, что, вероятно, министр иностранных дел Павел Климкин также должен был быть в курсе, что помогло бы не допустить такой бурной реакции международной общественности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Шевченковский районный суд города Киева в четверг, 31 мая, избрал меру пресечения подозреваемому в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченка. Суд постановил применить к Борису Герману меру пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, суд удовлетворит ходатайство прокуратуры.