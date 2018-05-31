Кабмин закрепил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.

Вышеуказанный документ вмещает 61 пункт законодательного, методического и практического пути, а также комплекс процедур, связанных с обязанностью совершенствования работы по:

- расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;

- международному сотрудничеству;

- обеспечение прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц;

- регулированию и надзору и методически - разъяснительной работе субъектов государственного финансового мониторинга;

- противодействию финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций;

- другим задачам в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Стоит отметить, что первый отчет о процессе выполнения плана действий страна будет представлять Комитету Совета Европы MONEYVAL уже на первом пленарном заседании 2019 года.

Данный документ одобрен 12 апреля 2018 году на пятом заседании совет по делам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, вложений в терроризм и финансированию распространения оружия массового уничтожения и направлен Госфинмониторингом на рассмотрение правительства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины планирует переподчинить себе Государственную фискальную службу.