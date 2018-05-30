США ожидает от России освобождения Сенцова и других крымских политзаключенных

Об этом сообщила официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, США никогда не признает оккупацию Крыма. Российское правительство обязано освободить более 60 удерживаемых крымских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, который начал голодовку с 14 мая.

Известно, что Олег Сенцов голодает, чтобы таким образом потребовать отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, выдвинутое требование не касается лично режиссера. Защитник добавил, что Сенцов готовился к голодовке полтора месяца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России - и так считает не только правозащитная организация "Мемориал" - снова есть политзаключенные: люди, некоторые из которых приговорены к драконовским наказаниям за преступления, совершение которых они решительно оспаривают и которые кажутся странными для тех, кто знаком с этими делами.