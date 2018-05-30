10:36 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российская агрессия на Донбассе создает экологический кризис, - Госдеп США

Официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что враждебность Российской Федерации на востоке Украины создает экологический кризис. В частности, который в дальнейшем может распространиться за пределы украинского государства.

Российская агрессия на Донбассе создает экологический кризис, - Госдеп США

Об этом она сообщила в своем микроблоге в Twitter.

Как утверждает Нойерт, в данное время военные силы подпитывают боевые действия вблизи Донецкой станции фильтрации. По предварительным сведениям, такая агрессия РФ может вызвать выброс газообразного хлора.

Также представитель госдепа сообщила, что глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан накануне проинформировал СБ ООН о важной работе наблюдателей ОБСЕ, которые сообщают о конфликте и способствуют ремонту гражданской инфраструктуры. В связи с этим все стороны должны обеспечить безопасность этих героических невооруженных наблюдателей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия отправила на восток Украины очередную автоколонну с так называемой "гуманитарной помощью". Это уже 77-й так называемый "гуманитарный конвой", который российское Министерства чрезвычайных ситуаций отправляет в помощь боевикам. 


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