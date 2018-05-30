08:32 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Роман Бессмертный намерен баллотироваться в президенты

Бывший вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный заявил о своем намерении баллотироваться в президенты страны.

Роман Бессмертный намерен баллотироваться в президенты

Как написал политик в среду утром, 30 мая, на своей страничке в социальной сети, за 25 лет в политике он "устал подносить патроны тем, кто не умеет стрелять". Есть решения, которые надо принимать мне. А есть решения, которые надо принимать нам всем вместе. С этой целью я сегодня имел откровенный разговор с журналистами, экспертами, единомышленниками. На встрече мы говорили о том, какой хотим видить Украину. Говорили о будущем, - написал Бессмертный.

Вместе с тем он отметил, что главными своими задачами считает пересмотр Конституции, закона о реинтеграции Донбасса и функций правительства.

Напомним, Роман Бессмертный - народный депутат Украины четырех созывов. С 1997 до 2002 был постоянным представителем президента Леонида Кучмы в Верховной Раде Украины. С февраля 2010 по июнь 2011 – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь.

Как сообщал УРА-Информ, по мнению Бессмертного Минский процесс пока не может быть заменен чем-то альтернативно. Есть две вещи, ради которых Минский процесс надо продолжать, пока не найден ответ в других форматах. Нужно освободить военнопленных и прекратить обстрелы, - уверен политик.


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