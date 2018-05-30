10:23 30.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Приговор Сущенко может ускорить переговоры о передаче его Украине - Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко считает, что незаконно задержанного украинского журналиста Романа Сущенко вскоре могут отправить в украинское государство, в случаи вынесения приговора.

Приговор Сущенко может ускорить переговоры о передаче его Украине - Геращенко

Такое заявление она сделала в интервью "Радио Свобода".

По словам Геращенко, сейчас вопрос о передаче Романа Сущенко в Украину набирает новой актуальности. Ведь, по состоянию на 30 мая, теоретически вынесение приговора - это в какой-то мере уже маленькая победа, дотметила она.

"Афанасьев, Савченко, Солошенко были нам переданы после приговоров. Но никто не может дать гарантию, сказать, что это гораздо ускорит освобождение", - заявила Геращенко.

Также украинский политик добавила, что до сих пор во время всех встреч в "нормандском формате" поднимается фамилия Сенцова. В частности, это происходит и во время телефонных переговоров, и во время редких встреч.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный режиссер Украины Олег Сенцов, который незаконно удерживается в России, голодает уже 14 дней.


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