США решили пока не вводить новые санкции против КНДР

Такое решение власти США приняли на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в министерстве финансов Штатов, пакет санкций, которые затронули бы более 30 лиц, уже готов.

Санкции должны были стать ответом на агрессивную риторику властей КНДР, которая побудила Трампа неожиданно отменить встречу с Ким Чен Ыном. Вместе с тем через некоторое время появились сообщения, что саммит США и КНДР, как и планировалось ранее, пройдет 12 июня в Сингапуре.

Сам Трамп сообщил, что американская делегация уже прибыла в Северную Корею для участия в переговорах с представителями страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня в Сингапуре. Соответствующее заявление президента США в четверг, 24 мая, опубликовал Белый дом. Вместе с тем в письме указывается, что отменить встречу с Ким Чен Ыном президент США был вынужден "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.