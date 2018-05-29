10:15 29.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских миротворцев с Международным днем участников операций Организации объединенных найци по поддержанию международного мира и безопасности.

Миссия ООН на Донбассе может вернуть мир на украинскую землю, - Порошенко

Глава государства подчеркнул, что активное и существенное участие Украины в миротворческих миссиях по всему миру дает ей моральное право ожидать адекватной помощи ООН в противостоянии внешней агрессии.

Как сказано в обращении Порошенко, обнародованном на сайте главы государства во вторник утром, 29 мая, в течение 70 лет "голубые каски" прилагают значительные усилия по всему миру для восстановления мира, облегчения человеческих страданий, защиты прав и достоинства человека.

При этом президент подчеркнул, что миротворческая миссия ООН на оккупированном Донбассе может вернуть мир на украинскую землю. В частности, Порошенко отметил, что развертывание на временно оккупированной территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН может стать важным элементом урегулирования, целью которого является возвращение мира на украинскую землю и восстановление ее территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко и президент Германии Франк-Вальте Штайнмайер 29 мая планируют обсудить вопрос размещения миротворцев ООН на Донбассе.


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