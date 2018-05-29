За май 2018 года 71 депутат пропустил большинство голосований в Верховной Раде

Об этом сообщает в рамках проекта "Дословно" Комитет избирателей Украины.

В числе депутатов, которые ни разу не определились с кнопкой "за", "против" или "воздержался", Вадим Рабинович и Ефим Звягильский ("Оппозиционный блок"), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Константин Жеваго, Сергей Мельничук (внефракционные), Петр Сабашук, Виталий Чепинога (БПП), Денис Дзензерский (НФ).

Перечисленные чиновники официально избежали голосования парламента по неопределенным причинам, то есть, не в связи с болезнью или командировкой.

Часть из них находилась в здании Рады на момент голосования, хотя участия в них не принимали. Рабинович и Звягильский были письменно задействованы на четырех заседаниях парламента, Константин Жеваго - двух, Виталий Чепинога - семи.

За май не одного голоса не отдали депутаты крестьяне Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Сергей Клюев (внефракционный) и Александр Онищенко (внефракционный). Не голосовали в том числе Вячеслав Константиновский, который направил заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, пребывающая под стражей.

Некоторые депутаты принимали конкретное решение только несколько раз в месяц. В частности, из 462 раз Виталий Хомутынник проголосовал только 11 раз, Роман Зварыч - 15, Сергей Кивалов - 22 Олесь Довгий - 30, Наталья Королевская - 39, Александр Вилкул - 40.

71 народный чиновни за май пропустил 90% голосований Рады. Это в два раза больше, чем в апреле и есть худшим показателем с января текущего года, когда почти не голосовали 127 нардепов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины начала рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде во втором чтении.