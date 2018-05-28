Польша будет платить США за военное присутствие

Власти Варшавы готовы заплатить два миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США.
Об этом сообщает издание Politico, со ссылкой на документы министерства обороны Польши.
Согласно тексту документа, такое предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше. В свою очередь, Польша должна предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиарда долларов.
Так, польское правительство готово разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США.
Кроме того, в документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено в Белый дом и Конгресс США.
В настоящее время в стране находятся вооруженные силы США и подразделения НАТО, которые размещены на ротационной основе. Они перемещаются между Польшей и прибалтийскими странами.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на польской военно-воздушной базе в Кшесинах, которая поблизости от аэропорта в Познани запустили учения НАТО Tiger Meet. Примечательно, что подобные учения эскадр первый раз проходят на военной базе Польши за 60 лет.