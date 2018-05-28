Польша будет платить США за военное присутствие

Об этом сообщает издание Politico, со ссылкой на документы министерства обороны Польши.

Согласно тексту документа, такое предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянной военной дивизии США в Польше. В свою очередь, Польша должна предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиарда долларов.

Так, польское правительство готово разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США.

Кроме того, в документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено в Белый дом и Конгресс США.

В настоящее время в стране находятся вооруженные силы США и подразделения НАТО, которые размещены на ротационной основе. Они перемещаются между Польшей и прибалтийскими странами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на польской военно-воздушной базе в Кшесинах, которая поблизости от аэропорта в Познани запустили учения НАТО Tiger Meet. Примечательно, что подобные учения эскадр первый раз проходят на военной базе Польши за 60 лет.