Предназначенное для курдов канадское оружие нужно направить в Украину, - консерваторы Канады

Об этом сообщает издание Nsnews.

15 месяцев назад правительство под председательством Джастина Трюдо объявило, что предоставит оружие курдам, включая винтовки, автоматы, легкие минометы, и противотанковые ракеты.

После этого возникли задержки с получением одобрений от правительства Ирака а также с уверенностью в защищенности оружия от захвата военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

На время, когда закупка оружия произошла в 2017 году, между иракскими и курдскими силами началось противостояние после того, как курды возобновили свое стремление сформировать независимое государство на севере Ирака. Поэтому пока что оружие остается в хранилищах Вооруженных Сил Канады в Монреале.

Теперь консерваторы указывают, что это оружие стоит направить Украины. Депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан заявил, что оружие в хранилищах собирает пыль, пока насилие в Украине обостряется.

Правительство Украины обращалось в Канаду с просьбой предоставить оборонительное оружие, но глава страны Трюдо не взял на себя таких обязательств. В то же время он разрешил экспорт канадского оружия в Украину полгода назад.

Безан добавил, что курдам можно помочь другим способом, пока правительство Трюдо остается в стороне и не помогает ни украинцам, ни курдам. Как утверждает Безан, консерваторы могли бы назначить специального посланника в курдский регион в Ираке, который бы выступал посредником между курдами и Багдадом. Он добавил, что верит в объединенный Ирак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио в ресторане Bombay Bhel произошел взрыв.