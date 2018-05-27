20:57 27.05.2018 | Политика | Новости
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Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном

В воскресенье, 27 мая, в Северную Корею прибыла группа американских официальных лиц для переговоров о подготовке встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сунг Ким, который в данный момент работает на Филиппинах. по предварительным сведениям, он уже пересек границу между двумя Кореями и должен в ближайшее время встретиться с заместителем главы северокорейского МИДа Чхве Сон Хи, который хорошо знаком американскому дипломату со времен переговоров по денуклеаризации.

В американскую делегацию также вошли член совета национальной безопасности и специалист по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер.

Кстати, переговоры представителей США с северокорейскими официальными лицами продолжатся в понедельник и во вторник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", администрация Белого дома утверждает, что проведение американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре все-таки состоится. 


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