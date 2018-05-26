В Кабмине рассказали о причине задержки пенсий

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, выступая в Верховной Раде.

Как заявил Розенко, задержки с выплатами пенсий связаны исключительно с новым графиком выплат пенсий, составленным Пенсионным фондом Украины. Он заверил, что все пенсии переселенцам будут выплачены в полном объеме. Никаких долгов перед переселенцами не будет.

Чиновник отметил, что все управления Пенсионного фонда обязаны сообщить гражданам о смене графика. Так, в абсолютном большинстве областей Украины этот вопрос на сегодня снято. Розенко подчеркнул, что в случае наявности четких вопросов по конкретным управлениям Пенсионного фонда, нужно передать информацию от правительства к населению.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кабинете министров Украины произвели оценочные подсчеты темпа роста валового внутреннего продукта, котиорые выявили, что в 2018 году он составит три ппроцента.