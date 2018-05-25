США намерены ввести новые санкции против КНДР - СМИ

Они будут введены в начале следующей недели. Как сообщает в пятницу, 24 мая, The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источник в американской администрации, "рассматривают введение десятков новых санкций" против Северной Кореи.

Такие меры обсуждались на заседании совета национальной безопасности США в четверг, 24 мая. По словам источника, на заседании также обсуждалась возможность военного вмешательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп отменил личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. В Северной Корее заявили, что все равно рассчитывают наладить отношения с США.