Порошенко сдвинул сроки создания АКС

В июне Украина должна проголосовать, а я должен подписать этот важный законопроект, - заявил глава государства в пятницу, 25 мая, во время заседания Национального инвестиционного совета. Он также пояснил, что решение о создании антикоррупционного суд принято, но год этот процесс был заблокирован.

Только в конце декабря был зарегистрирован президентский законопроект, но к нему внесли около двух тысяч поправок. На сегодняшний день уже 1200 поправок были отклонены. Рассмотрение во втором чтении продолжается. Я надеюсь, что на следующей неделе ВР будет иметь возможность принять этот законопроект в целом. Народные депутаты замедляют процесс, но этой новой политической институции быть, - сказал президент, добавив, что

окончательная версия закона будет согласована с международными партнерами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины в пятницу, 25 мая, рассматривать поправки к законопроекту об антикоррупционном суде не будет. За последние два дня, когда народные депутаты работали над поправками, парламент Украины рассмотрела более 1200 поправок. Об этом сообщила журналистам первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Она также напомнила, что еще остается около 700 поправок. И сразу в следующий сессионный вторник мы с вами вернемся к их рассмотрению, - заверила народный депутат.