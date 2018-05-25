Мадуро обвиняет США в попытках военного переворота в Венесуэле

Глава государства Венесуэлы Николас Мадуро подозревает власти США в попытке провоцирования военного переворота в стране.
Об этом сообщает местное издание Globovision.
Президент Венесуелы заявил, что американское правительство намерено сменить власть в Венесуэле и расправится с Боливарианской революцией.
В то же время он подметил, что венесуэльская армия обладает "моральной силой", чтобы противостоять всем внешним и внутренним вызовам.
Ранее Минфин США заявил о том, что второй после Мадуро человек в правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабелло конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, после чего более крупными партиями экспортировал их через государственный аэропорт Венесуэлы.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что высылает из страны временного поверенного в делах Соединенных Штатов Америки Тодда Робинсона. Выслан также будет и его заместителя.
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