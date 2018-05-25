Дилемма "Северного потока-2" - кому и зачем нужны новые посредники

Еврокомиссия готова быть посредником между Украиной и Россией в урегулировании спора связанного со строительством "Северного потока-2". Об этом передает DW.
По словам зампредседателя ЕК Мароша Шевчовича, существуют реальные перспективы компромисса сохранения прежнего использования газотранспортных мощностей Украины путем переговоров с Москвой. Германия уже выступила за продолжение транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года по прежним соглашениям.
Несмотря на категорическую позицию Киева и стран Центральной и Северной Европы, Германия продолжает строительство проекта "Северный поток - 2", что в зримом будущем стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава украинского правительства Владимир Гройсман, а также министр энергетики Украины Владимир Кистион провели переговоры с министром экономики и торговли Германии Петером Альтмайером. В частности, на встрече чиновники обсудили вопросы строительства Северного потока-2.
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