08:40 24.05.2018 | Политика | Новости
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В КНДР могут отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына

Правительство Северной Кореи может пересмотреть вопрос о саммите с США в случае "неразумного" поведения Вашингтона. Об этом сообщил министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

В КНДР могут отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына

По мнению министра, Пхеньян может изменить свою политику в отношении США.

Отметим, острую реакцию Пхеньяна вызвало высказывание вице-президента США Майка Пенса, сравнившего КНДР с Ливией и заявившего, что в случае если КНДР не пойдет на отказ от ядерной программы, нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию. Власти Северной Кореи очень возмущены таким сравнением

Дипломат отметила, что именно пример Ливии заставил Северную Корею укреплять свою обороноспособность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп назвал исторической встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Согласно словам американского президента, он позитивно оценил проведение саммита. Добавив, что только время покажет, была ли встреча удачной.


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