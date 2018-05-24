Евросоюз намерен ввести санкции против России еще на полгода

Совет Евросоюза планирует в конце июня текущего 2018, года рассмотреть вопрос о продлении санкций против Российской Федерации.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ожидается, что вскоре ЕС планирует продлить экономические санкции в отношении России. Предполагается, что санкции введут на шесть месяцев, хотя некоторые предлагают и на год.
Кроме того, в ЕС добавили, что новое"очень пророссийское Итальянское правительство" может поставить под угрозу весь режим санкций, но в начале июня "Большая семерка" должна дать некоторые указания Украине.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в России Джон Хантсман подготовил для министерства иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, чт власти США внедрят новые санкции против России. Согласно тексту письма, новые санкции будут касаться действий Великобритании и Франции по объектам в Сирии.
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