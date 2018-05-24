11:42 24.05.2018 | Политика | Новости
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Евросоюз намерен ввести санкции против России еще на полгода

Совет Евросоюза планирует в конце июня текущего 2018, года рассмотреть вопрос о продлении санкций против Российской Федерации.

Евросоюз намерен ввести санкции против России еще на полгода

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ожидается, что вскоре ЕС планирует продлить экономические санкции в отношении России. Предполагается, что санкции введут на шесть месяцев, хотя некоторые предлагают и на год.

Кроме того, в ЕС добавили, что новое"очень пророссийское Итальянское правительство" может поставить под угрозу весь режим санкций, но в начале июня "Большая семерка" должна дать некоторые указания Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в России Джон Хантсман подготовил для министерства иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, чт власти США внедрят новые санкции против России. Согласно тексту письма, новые санкции будут касаться действий Великобритании и Франции по объектам в Сирии.


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