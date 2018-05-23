Кабмин одобрил военно-финансовое сотрудничество с Турцией

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данное решение участники правительства одобрили на заседании Кабинета министров без начала обсуждения.

В частности, руководство страны 23 мая 2018 года утвердило Протокол между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о реализации финансовой помощи.

В Министерстве обороны Украины до этого заявляли, что соглашение о военно-финансовом сотрудничестве даст возможность создать нужные стране правовые основания.

Они необходимы для предоставления Украине материального ресурса на закупку товаров и услуг военного назначения. Также за эти средства произведут уплату краткосрочных учебных курсов для военнослужащих Вооруженных Сил.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил выделение государственным шахтам гарантии по кредитам более чем на один млрд гривен.